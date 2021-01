Emergenza Covid, Marcozzi: "Marsilio non usi l'Abruzzo per la propaganda di Forza Italia"

"All'Abruzzo serve l'aiuto di un Presidente che si occupi solamente delle priorità del territorio, senza fare da megafono per Fratelli d'Italia e senza essere al servizio della propaganda del capo politico Giorgia Meloni. Quando il Governo propone aperture scaglionate Marsilio vorrebbe chiudere, quando invece è costretto a chiudere vuole aprire: l'importante sembra essere fare polemica e sfruttare ogni buona occasione per ospitate televisive o interviste sui quotidiani. Anche oggi sulla stampa leggiamo dichiarazioni con cui il Presidente scarica su altri ogni colpa della gestione dell'emergenza. Vorrei ricordargli che anche la sua Giunta ha avuto a disposizione i mezzi finanziari per dare sostegno al tessuto economico abruzzese, ma la sola cosa che sono stati in grado di fare è stata accumulare ritardi inaccettabili nella distribuzione di aiuti con i Cura Abruzzo 1 e 2, lasciando la sanità nella più totale disorganizzazione. E contrariamente a quanto accade in Parlamento, dove il Governo è costretto a confrontarsi con le becere opposizioni di Lega e Fratelli d'Italia, sempre pronte a cavalcare il malcontento degli italiani per il proprio tornaconto elettorale, il MoVimento 5 Stelle ha lavorato nel solo interesse degli abruzzesi, evitando qualsiasi azione ostruzionistica. Cercare giustificazioni è inutile, non hanno scuse per scappare davanti ai loro errori."