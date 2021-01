Montesilvano: l'Amministrazione comunale realizza un calisthenics sul Lungomare

Anche Montesilvano avrà la sua area Calisthenics dove poter svolgere una serie di discipline sportive regolarizzate, affini al fitness e alla ginnastica. L'iniziativa nasce dopo l'emendamento al Bilancio, "Attrezzature per lo sport all'aria aperta", proposto dal consigliere comunale (gruppo misto) Raffaele Panichella e approvato dalla maggioranza. Il progetto è stato portato avanti dall'assessore al Demanio Anthony Aliano, che con l'ufficio comunale, ha affidato i lavori alla Società Società Skyfitness Italia con sede a Treviso al costo di 19.998,00 euro. La struttura verrà realizzata a fine marzo. Il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore allo Sport Alessandro Pompei, il presidente della commissione Sport Alice Amicone e il consigliere Panichella, hanno effettuato un sopralluogo per individuare il tratto del lungomare tra viale Europa e la zona dei Grandi Alberghi, da adibire alla pratica del fitness al servizio gratuito della collettività.

"L'idea è nata soprattutto dalla contingenza del periodo che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid-19 – afferma il consigliere comunale Raffaele Panichella –, in cui tanti devono fare a meno di potersi allenare, o semplicemente di tenersi in forma, per via della chiusura delle palestre. È una grande opportunità, inoltre, anche per quelli, che come me, non amano chiudersi in uno spazio interno, ma al contrario preferiscono fare sport all'aria aperta, peraltro in un contesto naturalistico e accattivante come la spiaggia che abbiamo la fortuna di avere nella nostra città."