Covid, De Martinis: "La situazione nelle scuole è sotto controllo"

Il sindaco Ottavio De Martinis è in contatto quotidianamente con i dirigenti scolastici per monitorare la situazione sanitaria nelle scuole di Montesilvano. Al momento nelle cinque scuole della città ci sono otto classi in quarantena, la situazione come spiega il sindaco De Martinis non desta preoccupazione ed è sotto controllo.

Nell'Istituto comprensivo Gianni Rodari sono quasi tutti in presenza, al momento solo due sezioni della scuola dell'infanzia Fonte d'Olmo sono in quarantena (una termina oggi dopo il caso di un alunno positivo e l'altra classe rientrerà il 4 febbraio a causa di una docente positiva). Nell'Istituto comprensivo Ignazio Silone due classi, una secondaria e una primaria, sono in quarantena precauzionale. Nell'Istituto comprensivo Villa Verrocchio due classi della scuola secondaria sono in quarantena, nella Direzione didattica Montesilvano due classi della primaria sono in quarantena, infine nell'Istituto comprensivo Troiano Delfico il 29 gennaio una classe della secondaria ha terminato la quarantena ed è tornata in presenza, al momento il dirigente scolastico riferisce che non ci sono classi in quarantena.