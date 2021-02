Via Aldo Moro: prolungamento verso Sud del cosiddetto "muretto dell'amore"

Il club Forza Silvio “ Rinascita per Montesilvano “, guidato da Rosa Roberto, sostiene con entusiasmo, la volontà da parte dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco De Martinis, di voler dar vita ai lavori di prosecuzione del muretto lungo Via Aldo Moro fino al confine Sud della Città.

La nostra posizione, non può che essere favorevole a tale decisione dell’amministrazione comunale, in quanto, attraverso tale lavoro, si pongono in essere accorgimenti utili a contrastare il più possibile, in occasione del vento forte che si dovesse abbattere sulla città, il riversarsi della sabbia lungo l’asse stradale prospicente, con inevitabili gravi ripercussioni sull’incolumità dei pedoni, dei ciclomotori, degli automobilisti e dei ciclisti in genere che la percorrono.

Ringraziamo l’amministrazione comunale, in particolare il Sindaco De Martinis e l’Assessore Pompei con delega alle manutenzioni ed ai servizi del Comune di Montesilvano, anche per aver accolto positivamente una nostra proposta diramata a mezzo stampa nel 2019, nel quale appunto, rivolgevamo l’invito all’amministrazione comunale di prevedere la realizzazione di tale opera pubblica, la quale a nostro avviso, rappresenterebbe senza ombra di dubbio un biglietto da visita per la nostra città per il turismo e non solo, oltre ad essere stato un punto del programma del nostro Presidente del Club candidato alle ultime elezioni amministrative del 2019, nelle fila di Forza Italia alla carica di Consigliere Comunale.