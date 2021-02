Autostrada A24/A25, interrogazione di Colletti: "Il MIT si costituisca parte civile"

Lo afferma il deputato Andrea Colletti (M5s) che sulla questione oggi ha presentato un'interrogazione al Mit.

"Durante la scorsa udienza di costituzione delle parti – scrive il parlamentare - sono intervenute quali costituende parti civili sia l'Associazione italiana familiari e vittime della strada sia Anas S.p.A., con rinvio di udienza del giudicante al prossimo 26 febbraio, durante la quale sarà sciolta la riserva sulla loro ammissione nel giudizio. Non è passata inosservata – osserva il deputato – l'assenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, in altri tempi, ha rimarcato, per il tramite dei propri funzionari, le gravissime inadempienze poste in essere da parte della società concessionaria."