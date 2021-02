Montesilvano, la Asl chiude anche la scuola primaria e secondaria Ignazio Silone

In un documento indirizzato al sindaco Ottavio De Martinis e al dirigente scolastico Roberta Martorella, il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Pescara, dopo la scuola secondaria di primo grado di Villa Verrocchio, ha disposto la quarantena anche per le classi primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto comprensivo Ignazio Silone di Villa Carmine e la chiusura del plesso fino al 19 febbraio. Nella comunicazione si legge che quattro classi sono già in quarantena, cinque studenti di diverse classi sono positivi, altri tre alunni e un docente sono risultati positivi al tampone rapido e sono in attesa del molecolare diagnostico di conferma e diversi alunni presentano sintomi coerenti al Covid-19.