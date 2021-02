Come scegliere la scatola perfetta per una spedizione

Come puoi scegliere la scatola perfetta per una spedizione di un pacco? Leggi le nostre linee guida.

Spedire un pacco dal proprio domicilio ormai per molti è l’abitudine, ma non è insolito che si venga ripresi dal corriere oppure che il pacco non venga accettato perché l’impacchettamento non è risultato idoneo. Se da una parte è comodo avere la possibilità di spedire il pacco da casa, dall’altra parte dobbiamo organizzarci al meglio per riuscire a spedire un pacco seguendo le giuste direttive che ci vengono fornite dai servizi per spedire online. Quindi prima di prenotare il tuo corriere a domicilio e di preparare un pacco in completa autonomia, leggi le nostre linee guida e scopri se stai preparando il pacco nel modo giusto, scegliendo la scatola perfetta.

Come scegliere la scatola perfetta

Trovare la scatola giusta per la nostra spedizione non è impossibile anzi, in commercio abbiamo la fortuna di trovare scatole di ogni dimensione e di ogni formato. Questo ci permette di trovare il prodotto giusto da acquistare. L’imballo infatti è a tuo carico quindi dovrai occupartene personalmente. Nessuno ti vieta di riciclare una scatola che hai in casa purché rispetti determinati parametri e sia idonea alla spedizione, di certo deve essere una scatola di cartone meglio se anonima e senza alcun tipo di brand o stampa disegnata. In ogni caso se non hai una scatola di cartone in casa non preoccuparti puoi facilmente reperirla in un qualsiasi casalinghi, si sono ormai tutti adattati a questa nuova tendenza delle spedizioni dal proprio domicilio.

Le dimensioni

Il primo fattore da considerare sono le dimensioni, non possiamo sbagliarle. Se hai ben notato qualsiasi servizio di spedizione ti richiede le dimensioni del tuo pacco, è anche in base a questo che varia il prezzo della spedizione. Se devi spedire un piccolo oggetto non sarà perciò necessario acquistare una scatola enorme. Le dimensioni adatte di una scatola sono quelle che ti permettono di inserire all’interno perfettamente il tuo prodotto e di aggiungere eventuale carta pacchi o pluriball se sono prodotti fragili che devi tutelari da eventuali urti o cadute. Solitamente per le spedizioni standard si opta per una scatola 40X40x60 oppure 50X40X60, ma tutto ovviamente dipende dal prodotto che stai spedendo.

Consistenza della scatola

No alle scatole rotte, deteriorate o che abbiano perso la consistenza. Va bene riciclare il prodotto oppure risparmiare sull’acquisto della scatola ma non acquistarla troppo leggera o non usarla se è già danneggiata. Le scatole di cartone perfette sono quelle che risultano un minimo rigide e che non si piegano facilmente, questo ti permetterà di tutelare il tuo oggetto durante tutto il viaggio. Se hai prodotti fragili da inviare come bottiglie, bicchieri in vetro o altro acquista delle scatole apposite.

Non basta la scatola

Per un imballo perfetto la scatola non è sufficiente dovrai adattarti acquistando ed eseguendo l’imballaggio utilizzando anche i prodotti ulteriori. Tra questi prodotti dovrai perciò acquistare gomma piuma, pluriball, carta pacchi, film protettivo. L’acquisto del prodotto extra dipende sempre da cosa stai spedendo.

Ora sai come procedere per trovare la scatola perfetta e realizzare l’imballo perfetto, puoi prenotare la tua spedizione.