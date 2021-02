Maltempo, previste nevicate

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche.

Dal pomeriggio di domani, sabato 13 febbraio 2021, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate al di sopra dei 200-400 m in calo fino a quote di pianura sull’Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose.

Dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, si raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra l’altro, di:

-verificare la disponibilità del proprio personale;

-contattare preventivamente le eventuali ditte convenzionate per lo sgombero neve;

-verificare la disponibilità e l'efficienza di materiali e mezzi a disposizione delle stesse;

-mettere in atto ogni altra misura necessaria e prevista nei piani di emergenza/piani neve;

-assicurarsi di aver provveduto alla manutenzione di alberature;

-verificare possibili situazioni di criticità note (instabilità di pali, massi);

- verificare la fattibilità di eventi all’aperto programmati;

-assicurarsi della tempestività di intervento degli addetti in quanto potrebbero

-verificarsi blackout elettrici e telefonici anche prolungati;

-nelle zone di montagna, qualora presenti, verificare adeguate misure di sicurezza degli impianti di risalita;

-nelle zone costiere, provvedere al monitoraggio delle aree prospicienti il litorale;

-verificare le strutture provvisorie (tensostrutture, ponteggi,.) di propria competenza;

-mantenersi costantemente aggiornati consultando il sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it;

- dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione riportate sul sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it.