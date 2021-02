Paolucci e Blasioli incontrano le associazioni dei diabeti

"La carenza di personale medico e di spazi dedicati all'interno degli ospedali, in aggiunta alle difficoltà legate all'attuale emergenza sanitaria, stanno comportando enormi disagi alle persone con diabete."

Così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci e il consigliere Antonio Blasioli, che oggi, a Pescara, hanno incontrato le associazioni del territorio, tra cui Asad presente con la Vice Presidente Cristiana Del Papa e ABCDEF Associazione diabetici in età pediatrica.

"A seguito della nostra segnalazione sulle numerose difficoltà incontrate dagli utenti del servizio di Diabetologia dell'Ospedale di Pescara – file interminabili, carenza di personale, riduzione oraria del servizio, consegna giornaliera dei presidi limitata a n. 40 persone - dopo pochi giorni la ASL è intervenuta riaprendo la distribuzione dei presidi tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00. E' un primo risultato, che non richiedeva il nostro intervento perché fosse preso in considerazione, ma è solo l'inizio di un percorso.

Un primo risultato che ci spinge a chiedere alla Regione Abruzzo di intervenire con concretezza e rapidità per rispondere alle esigenze che le Associazioni hanno già evidenziato da tempo e sottrarre gli utenti diabetici ad ulteriori pesanti disagi che si trovano ad affrontare quotidianamente quando si recano nelle strutture sanitarie del nostro territorio regionale.

La Regione deve assicurare piena operatività al servizio di Diabetologia sul territorio, garantendo continuità e qualità di cura a tutti i pazienti e copiando le buone pratiche già utilizzate in altre regioni per la distribuzione dei presidi, evitando così file, assembramento, perdite di tempo e costi per gli utenti."