Pescara, deposta per la terza volta la corona d'alloro in memoria dei martiri delle foibe

Nella giornata di ieri è stata deposta, per la terza volta, in pochi giorni, una nuova corona d'alloro in memoria dei martiri delle foibe. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, la vicepresidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Donatella Bracali, e i consiglieri Vincenzo D'Incecco e Maria Rita Carota sono tornati dinanzi al monumento che ricorda quelle vittime dell'odio e dell'intolleranza; deposta una nuova corona, a significare non soltanto il tributo dovuto alle migliaia di vittime dei partigiani della Jugoslavia di Tito ma anche il rifiuto verso ogni intimidazione o forma di attacco alla libertà e alla democrazia. Intanto continuano le indagini finalizzate all'individuazione degli ignoti che hanno agito in ben due circostanze, nelle notti dell'11 e del 16 febbraio.