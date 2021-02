Fatture ACA, mai più disguidi

Il tavolo periodico di lavoro e di confronto tra ACA S.p.A e le associazioni dei consumatori Acu, Arco, Contribuenti Abruzzo e Guardia Civica- Gruppo Insieme (CRUC Regione Abruzzo) prosegue con maggiorato impegno in questo difficile periodo relativo alle problematiche sanitarie e burocratiche legate al Covid-19.

Mai più disguidi e mancati recapiti. Da oggi ACA S.p.A. diventa smart e a portata di utente. E' finalmente possibile scaricare le fatture direttamente dal sito internet aziendale, accedendo all'area clienti/sportello digitale e aprendo il file "Estratto conto generale".

Da oggi ciascuno potrà provvedere autonomamente a scaricare le fatture registrandosi all'area riservata, così da tenere sotto controllo consumi e spese, in modo da evitare disguidi e sorprese per non aver ricevuto una bolletta. Un nuovo tassello per stare vicini ai cittadini. ACA S.p.A. sta lavorando quotidianamente per rendere migliore la rete idrica e per migliorare i servizi. Da oggi gli utenti potranno gestire in autonomia il loro storico e rimanere sempre informati sulle spese e i consumi, senza recarsi in presenza agli sportelli"