Vaccini, in Abruzzo sono state somministrate 66.457 dosi

Da quando in Italia è iniziata la somministrazione dei vaccini per contrastare il contagio da Covid-19, nel nostro Paese sono state somministrate 3.702.079 dosi. A riferirlo è il sito ufficiale del Governo Italiano. In Abruzzo sono state somministrate 66.457 dosi mentre quelle consegnate sono 97.770 con una percentuale del 68%. Per quanto riguardano le fasce d’età, compresa tra i 50 e 59 anni, nella nostra Regione sono state vaccinate 15.657 persone.

Passiamo alle somministrazioni per categoria: gli Operatori Sanitari e Sociosanitari sono 42.212 i vaccinati, il personale non sanitario (8.832), Ospiti nelle strutture residenziali (4.245), gli over-80 (6,981), le Forze Armate (2.014) mentre il Personale Scolastico (2.173). Sul territorio abruzzese sono state distribuite ben 5.198.860 vaccini, di cui 3.905.460 sono di Pfizer/BioNTech, 244.600 di Moderna e 1.048.800 di AstraZeneca. In Abruzzo si è registrato un alto numero di donne vaccinate, ben 40,688 contro quella degli uomini, 25.769.

REGIONI DOSI SOMMINISTRATE DOSI CONSEGNATE % ABRUZZO 66.457 97.770 68 TOTALE 66.457 97.770 68

SOMMINISTRAZIONI PER CATEGORIA

Operatori Sanitari e Sociosanitari 42.212 Personale non sanitario 8.832 Ospite strutture residenziali 4.245 Over-80 6.981 Forze Armate 2.014 Personale Scolastico 2.173 TOTALE 66.457

DISTRIBUZIONI VACCINI FORNITURE