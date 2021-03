Montesilvano, cani senza guinzaglio e museruola. Non viene rispettato il regolamento sul benessere animale?

Il Club Forza Silvio “RINASCITA PER MONTESILVANO“, guidato da Rosa Roberto, con rammarico, constata il mancato rispetto di quanto enunciato nel regolamento benessere animale adottato dal Comune di Montesilvano.

“Riceviamo quotidianamente segnalazioni da parte di cittadini che, in considerazione delle giornate soleggiate che ultimamente stiamo avendo in città, percorrono la battigia del litorale di Montesilvano e si trovano costretti, loro malgrado a rivolgere inviti quasi sempre disattesi, nei confronti di proprietari dei cani a richiamare li stessi e legarli al guinzaglio“.

Per le ragioni sopra esposte, chiediamo sia al Primo Cittadino De Martinisi che al consigliere comunale con delega al benessere animale Manganiello, di intervenire drasticamente affinché tale comportamento, che a nostro avviso denota da parte della cittadinanza una mancanza di rispetto del buon senso di civiltà, possa essere finalmente risolto in maniera efficace, anche in virtù di quanto enunciato nel medesimo regolamento comunale ed in particolare :

“Art. 24 - Guinzaglio e museruola 1. I cani di proprietà circolanti nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio della lunghezza consentita dalle Ordinanza del Ministero della Sanità, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi “

Contestualmente, rivolgiamo un invito al Sindaco De Martinis di prevedere anche l’ausilio di Guardie Zoofile presenti sul territorio cittadino e delle città confinanti, per un loro impiego soprattutto in borghese su tutto il lungomare della nostra città, in quanto riteniamo fondamentale la salvaguardia sia dei fruitori del lungo mare per le loro passeggiate anche in compagnia di bambini piccoli, sia degli amici a 4 zampe , ma soprattutto, a nostro avviso, rappresenterebbe il rispetto di norme civili e comportamentali che tutti i cittadini, sono chiamate a rispettare.

Il Nostro Club, auspica che tali proposte, possano essere prese in seria considerazione da parte dell’Amministrazione del Sindaco DE MARTINIS, e si possa giungere in tempi rapidi a porre fine a tali situazioni dispiacevoli per la cittadinanza tutta.