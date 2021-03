Focolaio Covid in una piscina del pescarese

Il COVID19 non risparmia nessuno ed è così che un focolaio è scoppiato in una piscina in provincia di Pescara, che sottolineiamo in base alla normativa vigente, permette gli allenamenti agli agonisti. È proprio tra loro che il virus si è diffuso, coinvolgendo istruttori e atleti. Oltre alla propria squadra, in questo periodo di COVID19, la struttura accoglie, per gli allenamenti, anche una squadra di Chieti e una di Pescara. Questo focolaio solleva nuovamente le polemiche sui vari DCPM e sulla gestione degli stessi, ma soprattutto della mancanza totale di controlli da parte dei Comuni e delle forze dell'ordine locali. Fra le numerose prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, il nuovo Decreto della presidenza del consiglio dei ministri, in vigore dal 6 Marzo, torna infatti proprio sul tema dello sport agonistico.

Si delinea quindi un quadro surreale nel quale le società sportive non possono più praticare l’attività di base, dalla quale proviene il sostegno a quella agonistica, ma dovrebbero comunque garantire spazi per l’allenamento degli atleti a porte chiuse.

Una situazione evidentemente insostenibile, che richiederà importanti correttivi per scongiurare il collasso definitivo del settore sportivo, già messo a durissima prova dalle vicende degli ultimi mesi.