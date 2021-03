Stazione Pescara Centrale, bimbo viene alla luce sull'Intercity

Luogo di nascita: Intercity Notte 757. Dovrebbe essere inserita quest’indicazione sulla carta d’identità del bambino che è venuto alla luce a bordo di un treno che percorreva la linea Torino-Lecce. Erano le 4:20 circa del 4 marzo, una data particolare che ricorda un’altra nascita straordinaria narrata in un capolavoro di Lucio Dalla.

Non siamo nel 1943, ma nel 2021, un anno come il precedente in cui la vita di tutti è stata completamente stravolta, non sempre in positivo. Eppure il tunnel prima o poi finisce e tutto torna più vivido. Come racconta la capotreno Greta Cirillo, quello che da lì a poco sarebbe diventato un neopapà aveva chiesto assistenza nei pressi della stazione di Pescara Centrale, parlando in lingua inglese e in un modo comprensibilmente agitato.

Subito dopo aver capito che il motivo di tanta preoccupazione era la compagna incinta seduta in carrozza, la capotreno ha constatato le condizioni delicate della viaggiatrice e ha attivato i flussi di comunicazione previsti per l’intervento dapprima del medico a bordo e a seguire del pronto intervento.

