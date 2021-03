8 marzo, Fidapa Pescara Portanuova: "Al fianco delle donne contro la disparità di genere"

È il secondo anno che ci troviamo a celebrare la "Giornata internazionale della donna" in totale blackout, in un buio dovuto alle difficoltà legate alla crisi legata al coronavirus. La pandemia ha fortemente segnato tutti noi, tuttavia la Sezione Fidapa Pescara Portanuova in questa giornata vuole affermare e testimoniare il proprio e costante impegno per la promozione e la realizzazione di tutte quelle attività finalizzate al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione nei confronti delle donne.

Lo scoppio della pandemia ha notevolmente segnato il mondo del lavoro e in particolare quello delle donne. Nel 2020, in sei mesi, tra aprile e settembre, si è registrato nel nostro Paese, un calo della forza lavoro femminile doppio della media UE. Segno che siamo ben lontani dal raggiungimento di una parità in grado di permettere alle donne di vivere la propria condizione nel segno dell'uguaglianza. In questa Giornata mondiale le socie della Sezione Pescara Portanuova vogliono amplificare la voce delle donne che pagano lo scotto di una disparità che non consente alle stesse di raggiungere quei necessari obiettivi di occupazione e di rappresentanza, imprescindibili per incentivare la crescita economica e sociale del Paese e superare la disparità di potere tra i sessi.