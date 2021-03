Addio a Carmine Angelozzi, storico dipendente di Ambiente S.p.a

Il Comune di Pescara e Ambiente s.p.a piangono la scomparsa di Carmine Angelozzi, storico dipendente dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti della città di Pescara. A dare la notizia sono stati il Sindaco Masci e l'Assessore Isabella Del Trecco attraverso le proprie pagine Facebook.:

Il Sindaco Masci:

"Oggi è un'altra brutta, bruttissima giornata per noi tutti, per la grande famiglia del Comune di Pescara, per Ambiente Spa, per tutti coloro che per anni hanno avuto modo di lavorare, collaborare e conoscere Carmine Angelozzi. Carmine oggi ci ha salutati ed è andato avanti. Quel maledetto virus ce l'ha portato via. Ha lottato come solo un vero guerriero sa fare, ma ci ha lasciato l'immenso dolore della sua perdita. Carmine è stato e resterà per noi una colonna di Attiva-Ambiente Spa, un esempio di grande lavoratore per tutti, il sorriso perennemente sul volto, sempre pronto e disponibile al confronto, la personificazione della buona volontà e della professionalità, della capacità di fare. Mai una volta che abbia detto 'non lo posso fare', la sua frase era sempre 'sì, arrivo', a chiunque, dal primo all'ultimo cittadino. Alla sua straordinaria e adorata famiglia esprimiamo tutto il nostro cordoglio. Troppi, troppi, troppi morti per il covid, troppo, troppo, troppo dolore per questo virus maledetto!

L'Assessore Del Trecco:

Ciao Carmine!"