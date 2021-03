Mister Italia Fiction eletto a Pescara indossa gioielli firmati Simone Racippo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La passione che non si ferma, la voglia di continuare a inventare e darsi da fare: questo è Simone Racioppo, stilista di origini abruzzesi ma ormai noto nel mondo, da quando la pandemia da Covid-19 ci ha costretto a ridurre i contatti, alterare la nostra quotidianità.

Questa volta la sua nuova collaborazione è con Federico Tomasello, eletto Mister Italia Fiction, indossa la linea di gioielli dello stilista abruzzese di fama internazionale Simone Racioppo; una linea prestigiosa in vendita non solo in Italia ma anche a Londra e Parigi.

Il gioiello è inserito all’interno della nuova collezione del fashion designer: una capsule collection in acciaio e cristallo che segna l’avvio di una collaborazione tra Racioppo e Tomasello che vedrà altri e nuovi progetti.

Chi è Federico Tomasiello

E’ di Catania, ha 26 anni, è alto 1.80, ha la passione per i viaggi e sogna di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo diventando attore o fotomodello professionista il nuovo di “Mister Italia Fiction 2020”.

Sul palco di Pescara, Federico Tomasello è stato scelto dalla presidente di giuria Anna Falchi e Beppe Convertini come il vincitore del concorso di bellezza maschile per eleggere l’uomo fiction d’italia 2020.

Sogna di partecipare ad un cinepanettone, ha sbaragliato la concorrenza degli altri trenta finalisti