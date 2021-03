Aterno-Manthoné, al via la quinta edizione di Edustartup

Al via la quinta edizione di Edustartup, la competizione educativa tra startup create dagli studenti dell’Istituto tecnico statale Aterno Manthonè di Pescara. Anche quest’anno Confindustria Chieti Pescara offre il patrocinio a questa iniziativa per supportare e favorire la diffusione della cultura d’impresa. Il tema è quanto mai attuale e di grandi prospettive: creazione di startup sostenibili per migliorare la qualità della vita.

Come nelle precedenti edizioni saranno gli studenti delle quinte classi (in particolare la 5^H e la 5^C) che con le loro startup simulate si metteranno in gioco presentando, durante il webinar, le loro idee di impresa ai partner del progetto, che saranno presenti sia in veste di tutor sia nel ruolo di giudici. Il tema di questa edizione è costituito dalla creazione di start up sostenibili per migliorare la qualità della vita. I lavori saranno guidati dal prof. Giuseppe Toletti, ideatore e promotore di questa iniziativa.

Gli studenti, uniti in piccoli gruppi di due/tre persone per un totale di dieci team, presenteranno le rispettive proposte in competizione, ricevendo suggerimenti utili per il miglioramento dei progetti e la relativa valutazione da parte dei partner.

Dopo i saluti di apertura di:

Maristella Fortunato , U.S.R. Abruzzo, ambito rerritoriale Chieti-Pescara;

, U.S.R. Abruzzo, ambito rerritoriale Chieti-Pescara; Michela Terrigni , preside Aterno-Manthoné;

, preside Aterno-Manthoné; Antonella Sanvitale , preside Liceo Classico, già preside Aterno-Manthoné;

, preside Liceo Classico, già preside Aterno-Manthoné; Luigi Di Giosaffatte, direttore generale Confindustria Chieti Pescara.

Interverranno ospiti del mondo accademico, imprenditoriale e delle professioni: