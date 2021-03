Pescara, osservato al Comune un minuto di silenzio per la Giornata Nazione delle vittime del Coronavirus

Con un minuto di raccoglimento tenutosi questa mattina dinanzi a Palazzo di Città, alla presenza del Prefetto Di Vincenzo, Pescara ha ricordato le persone scomparse a causa della pandemia da coronavirus. Alle ore 11:00, come nel resto della Penisola a quella stessa ora per iniziativa dell'ANCI, i rintocchi della campana della torre civica hanno fatto da sottofondo a un momento di commozione palpabile in tutti i presenti. La prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus ha avuto il suo luogo simbolo nella città di Bergamo, la più colpita in termini di vite umane durante la prima ondata dell'epidemia.

Il sindaco Masci ha affermato:

"Portiamo nel nostro cuore le tante persone che ci hanno lasciato, cui va il nostro pensiero più affettuoso e il nostro sentimento più grande; in questo anno abbiamo assistito a straordinari gesti di amore e di solidarietà da parte di coloro che hanno dato tutto di se stessi per sostenere chi fosse in difficoltà o fosse stato colpito dalla malattia, in particolare mi riferisco al personale medico e paramedico. Abbiamo però anche osservato gli oscuri comportamenti di chi, pochi per fortuna, hanno pensato solo a protestare e non sono riusciti a comprendere le dimensioni di questa tragedia e la complessità della lotta che abbiamo dovuto intraprendere."

Il presidente del Consiglio comunale, Marcello Antonelli, ha posto l'accento su aspetti di grande rilievo:

"L'emergenza che viviamo deve necessariamente passare attraverso il senso di responsabilità di ognuno di noi, perché solo in questo modo potremo trarre il massimo beneficio dalla campagna vaccinale che già nelle prossime settimane avrà una forte accelerazione. Bisogna essere attenti, rispettare le disposizioni anti-Covid e, permettetemi, prendere esempio da tutte quelle famiglie e dagli operatori sanitari che hanno dato grande prova di umanità e spirito di solidarietà aiutando dove hanno potuto. Soprattutto a loro dico grazie."

Da questa mattina la bandiera italiana dinanzi al Comune di Pescara è issata a mezz'asta.