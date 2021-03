Montesilvano, riprenderanno gli interventi al manto stradale: ecco quando

Da lunedì 22 marzo prenderanno il via i lavori di riqualificazione di alcune vie della città. I lavori, all'interno della seconda fase del Piano asfalti 2020-2021, erano stati sospesi alcune settimane fa a causa delle condizioni climatiche. La dittà Slim Srl di Montesilvano riprenderà quindi in via Sele, viale Abruzzo, via Bradano, via Saline e via Tamigi. Da lunedì scatterà il divieto di sosta in entrambi i lati della carreggiata delle arterie interessate. Il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore a Servizi e Manutenzione Alessandro Pompei hanno effettuato un sopralluogo per verificare gli interventi.

"Prosegue l'opera di riqualificazione della città attraverso importanti lavori di asfalto sulle strade comunali - afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . Abbiamo quasi concluso gli interventi del secondo lotto di asfalti, mancano alcune vie sulle quali effettueremo anche dei lavori alle reti fognarie e alla segnaletica orizzontale. Interventi necessari visto che era da anni che queste arterie non venivano migliorate. In questo modo renderemo le strade più sicure e percorribili."