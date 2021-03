Covid, da mercoledì verrà attivato il Centro Vaccinale

Questa mattina, presso il Palafiere di Pescara dove si stanno svolgendo gli screening di massa per contrastare il Covid-19, c'è stato un sopralluogo del Sindaco Carlo Masci e dall'assessore Eugenio Seccia. Attravero il proprio account Facebook il Primo Cittadino ha fatto sapere che da mercoledì verranno messe a disposizione, dal Centro Asl di Pescara, un Centro Vaccinale con 12 postazioni più 4 medici di base ed effettueranno 1500 vaccini al giorno. Queste le parole di Masci:

"Questa mattina sono stato in sopralluogo al Palafiere, insieme all'assessore Seccia e al comandante Palestini, per organizzare gli spazi per la vaccinazione di massa. Da mercoledì metteremo a disposizione della Asl di Pescara un Centro Vaccinale con 12 postazioni, più 4 per i medici di base, per effettuare fino a 1.500 vaccinazioni al giorno. Saremo pronti per quando arriveranno i vaccini promessi, fino ad allora continuerà a essere operativo il PalaBecci, dove abbiamo già vaccinato circa 10.000 persone."