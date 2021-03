L'Acquario nella neonatologia dell'Ospedale di Pescara: un sogno diventato realtà grazie alle donazioni di cittadini e aziende

Un coloratissimo acquario, con delfini, tartarughe e pesci tropicali che contribuiranno ad allontanare paure e angosce legate alla permanenza nell'ambiente ospedaliero: gli spazi dell'Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero di Pescara, diretta dalla Dottoressa Susanna Di Valerio, sono stati trasformati nell'Acquario in Neonatologia, grazie a una raccolta fondi promossa dall'Associazione Team Enjoy Events&Fun in collaborazione con Ospedali Dipinti, che ha coinvolto tanti cittadini e tante aziende che hanno voluto partecipare con un contributo.

"Ringrazio tutti coloro che hanno voluto contribuire alla realizzazione di questo progetto – dichiara l'artista Silvio Irilli – Per la prima volta un'opera di Ospedali Dipinti arriva in Abruzzo e lo fa con una partecipazione corale tra cittadini e aziende, una grande squadra che ha vinto una bella sfida, tutta a colori. Ogni opera che realizziamo rappresenta per noi un importante successo perché ci consente di portare un messaggio rassicurante di felicità e di speranza in primis ai piccoli pazienti che frequentano i reparti, ma anche ai loro genitori e a tutto il personale sanitario. Un messaggio ancora più importante per il futuro, in questo momento così difficile per tutti. Grazie a Nicola Ortugno, Presidente del Team Enjoy Events&Fun che con entusiasmo e passione ha voluto fortemente la mia opera nella Neonatologia di Pescara."