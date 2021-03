Finalmente Grisù, torna tra le braccia dei suoi proprietari

Lo scorso fine settimana, Grisù, questo il nome del felino di 14 anni, stava viaggiando con i suoi proprietari, un’anziana coppia del Salento diretta a Torino. Il treno in questione, partito da Lecce, era diretto a Torino. Grisù, un maschio castrato di 14 anni, in piena notte in qualche modo è riuscito ad aprire il trasportino e ad allontanarsi. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il capotreno, vedendo il gatto girovagare, ha fatto scendere il felino alla stazione di Pescara. I proprietari hanno subito lanciato l'allarme e si sono recati nel capoluogo Adriatico per prendere parte alle ricerche, di cui si è occupata l’Enpa Pescara, con il contributo della Polfer e dei cittadini. Decine i volontari che domenica mattina, grazie ad un tam tam sui social, si sono presentati in stazione con i trasportini. Della vicenda si è interessata anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che ha lanciato un appello all’aeroclub pescarese per l’utilizzo dei droni nelle ricerche.

La presidente nazionale dell’Enpa, Carla Rocchi, sottolinea che il responsabile “di questa assurda condotta” si è reso “colpevole del reato di abbandono di animali e maltrattamento”. Nella diffida, si legge, veniva chiesto a Trenitalia di “attivare tutte le risorse possibili per trovare il micio”. L’Enpa non esclude, tra l’altro, “un esposto per l’accertamento dei fatti e di costituirsi parte civile nel caso in cui il responsabile venga rinviato a giudizio per i reati commessi. Speriamo con tutto il cuore che la situazione si risolva nel migliore dei modi possibili, ma cose di questo tipo – conclude Rocchi – non devono più succedere”.

Questa mattina la svolta!

Sulla pagina ufficiale dell'Enpa Pescara, il seguente messaggio accompagnato dalla foto presente nell'articolo:

"Eccolo quiiiii ???????????????? Non si era mosso dalla stazione! Aggiorneremo il post non appena avremo tutti dettagli! È stato trovato intorno alle 8.00 dal personale ferroviario, stava comodamente prendendo il sole in un posticino tranquillo appena fuori la stazione, sul binario in direzione Ancona ????... Mentre eravamo tutti in pena, lui si scaldava al sole ????☀️... Forse fiducioso che l'avremmo trovato ???? Questa è la vittoria di tutti ❤️GRAZIE GRAZIE GRAZIE DI CUORE ❤️"

Una storia a lieto fine dunque e Grisù ha potuto riabbracciare i suoi proprietari.