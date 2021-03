Cosmesi bio, con Saicosatispalmi quindici anni di imprenditoria femminile

Anniversario speciale questi giorni per Saicosatispalmi. L’e-commerce e negozio a Pescara in via via Vasco de Gama, specializzato in cosmesi eco-dermo-compatibile festeggia i quindici anni di attività. Dal 2006 propone in città e online prodotti dedicati all'igiene e alla cura della persona e della casa con particolare riguardo all'impatto ambientale, all'etica e alla pelle. Saicosatispalmi è l'eco-profumeria pioniera della categoria del settore, la prima online, a seguito della quale molte altre sono nate, aprendo un mercato che nel tempo è diventato sempre più ampio.



"Un'avventura in città iniziata qualche anno dopo il trasferimento dalla mia città natale, Modena - commenta la titolare Barbara Righini, che all'epoca aveva 30 anni e si trovava nella posizione di chi cerca lavoro -. All'Informagiovani mi venne espressamente detto di tornare a Modena, perché lì il lavoro l'avrei trovato sicuramente. Questo mi fece così arrabbiare e mi ferì talmente tanto che mi ripromisi di ribaltare la situazione. Certo non immaginavo che avrei gestito un'attività che è anche una community, che riguarda uno stile di vita, un approccio a come ci vediamo e a come consumiamo i cosmetici, e che sarei arrivata ai quindici anni di vita in tempi così complessi”.



Oltre al riconoscimento di una clientela affezionata, l'attività nel tempo ha ottenuto anche il premio Imprese in rosa della Camera di commercio di Pescara, nell'edizione del 2014.



Grazie al lavoro di educazione al consumatore, Saicosatispalmi è stata citata in tesi di laurea, su riviste come Donna Moderna, l'Espresso, Cosmopolitan e Barbara Righini è stata invitata a trasmissioni radiofoniche come L'altra radio, Radio2 nonché in tv a Report, “Lavori in corso” Rai2.



Un'avventura, un'esperienza professionale e umana che continua tuttora e che progetta di ampliarsi con nuovi servizi, sempre nell'ottica di un consumo più consapevole ed etico.