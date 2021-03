Due scosse di terremoto nel mare Adriatico, avvertita anche in Abruzzo

Due scosse di terremoto sono state registrate nel Mare Adriatico ed avvertite anche in Abruzzo, intorno alle ore 15:00. La prima scossa è stata do magnitudo 5.1 ad una profondità di 5 chilometri mentre la successiva di magnitudo 4.1 ad una profondità di 10 chilometri. A dare la notizia sono stati i Vigili del Fuoco attraverso l'account Twitter, informando che non ci sono stati danni o richieste di aiuto