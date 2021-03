Montesilvano: posti di lavoro come assistenti sociali e affidamento servizio trasporto disabili

Il Comune di Montesilvano, da sempre attento al sociale e ai problemi delle persone con disabilità, cerca cinque assistenti sociali a tempo indeterminato.

Con la selezione pubblica l’amministrazione comunale potrà così migliorare l’offerta di servizi sociali alla parte fragile della città, creando anche posti di lavoro, che in questo momento particolare che stiamo attraversando servono a ridare speranza a tante persone.

Nei giorni scorsi, precisamente il 27/03, come si legge sul sito ufficiale del Comune, è stato dato in affidamento anche il servizio trasporto disabili presso i centri riabilitativi di zona, mediante gara telematica svolta sul MePA.

Due le ditte partecipanti.

Il servizio è stato regolarmente affidato alla Ditta Edmondo Di Cesare Di Collecorvino che opera da anni nel settore. Al secondo posto, troviamo la ditta Paris Bus. Ricordiamo che la gara pubblica era aperta a tutte le ditte in possesso dei requisiti e che l'aggiudicazione è possibile trovarla sul sito del Comune di Montesilvano sotto la voce Albo Pretorio al seguente link:

ATTO PUBBLICATO 2021

In più, sempre sul sito del Comune di Montesilvano, è presente un avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale finalizzata alla erogazione del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza rivolto a diversamente abili e normodotati che versino in situazioni di disagio socioeconomico. In più, sempre sul sito del Comune di Montesilvano, è presente un avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale finalizzata alla erogazione del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza rivolto a diversamente abili e normodotati che versino in situazioni di disagio socioeconomico.

I soggetti interessati dovranno fare pervenire, entro il 19.04.2021 , ore 13.00, la propria manifestazione d’interesse da redigersi in lingua italiana su carta intestata al Comune di Montesilvano - Settore Politiche Sociali e integrazione Socio-sanitaria – P.zza Diaz, 1, 65015 Montesilvano (PE) con le seguenti modalità:

1) a mezzo posta, agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00). Farà fede la data apposta sulla busta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano;

2) tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it.

Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale finalizzata alla erogazione del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza rivolto a diversamente abili e normodotati che versino in situazione di disagio socio – economico”.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di prendere in considerazione anche le manifestazioni di interesse che siano pervenute successivamente alla indicata data di scadenza, essendo la finalità perseguita dal presente avviso quella di creare un elenco aperto di operatori disponibili a collaborare nell’espletamento del servizio di cui trattasi.

file:///var/tmp/com.apple.messages/com.apple.MobileSMS/LinkedFiles/BE26F181-4786-4578-87AD-84C5B81F6236/FILE_4862.pdf