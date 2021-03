Corso Umberto, pavimento per persone ipovedenti sostituito con il cemento

Riceviamo e pubblichiamo una foto di un lettore che ci segnala la "disattenzione" del Comune di Pescara nella manutenzione della pavimentazione di Corso Umberto con paritcolare riferimento al sistema Loges.

Il Loges è il sistema di orientamento e di sicurezza delle persone ipovedenti e disabilità visiva mediante utilizzazione di segnali tattili a terra.

La foto inviata, scrive il nostro lettore, mostra

l'attenzione prestata dalle maestranze e naturalmente dal DL e dal Dirigente comunale di riferimento a tale problematica in occasione dell'attuale manutenzione della pavimentazione di Corso Umberto.

Immagino che per i portatori di tale disabilità giungere alla TOPPA di cemento possa paragonarsi al ciglio di un burrone..

Spero in una vostra condivisione e in una presa di coscienza atta a ricondurre la nostra Pescara a livelli di civiltà urbana propri della città citata in oggetto.