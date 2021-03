Pescara, approvata dalla Giunta la delibera per l'istituzione dei buoni spesa per le famiglie bisognose

Così il capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che unitamente a Fiorilli aggiunge:

"Siamo molto soddisfatti perché il sindaco e la giunta hanno accolto le nostre istanze che vanno nella direzione delle persone più in difficoltà. Grazie ad un grande lavoro - spiegano Massimiliano Pignoli e Berardino Fiorilli - si sono riusciti a trovare fondi per 200mila euro, senza andare a ricorrere a soldi del Governo nazionale, per poter da subito andare a soddisfare le richieste di quelle persone che oggi più che mai sono in difficoltà. Purtroppo, la pandemia ha fatto aumentare quelli che sono definiti oggi i nuovi poveri per cui era necessaria una risposta ai bisogni della gente che è arrivata grazie alla nostra sollecitazione dei giorni scorsi e che ha trovato pieno riscontro in Giunta con l'approvazione della delibera che istituisce i buoni spesa nel comune di Pescara. I buoni saranno disponibili già da subito e questo è un ulteriore segnale, a poche ore dalle festività pasquali, della volontà di andare nella direzione dei meno abbienti, nel solco della politica al servizio dei cittadini. Questo non è altro - concludono Pignoli e Fiorilli - che la prima di altre iniziative politiche e amministrative che porremo in essere in questa legislatura perché nessuno deve rimanere indietro e perché la nostra azione sarà sempre e più che mai incentrata sul sociale e verso i più bisognosi per far sì che ci sia una politica sempre più al servizio dei cittadini".