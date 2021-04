Ricorrenze da non dimenticare nel tuo piano marketing

Quando prepari il tuo piano marketing è importante adattare la tua strategia ai diversi periodi ed eventi dell’anno.

In particolare, ricorrenze come la Festa della Mamma e del Papà, Pasqua, Capodanno, Halloween etc. sono perfette per organizzare campagne sui social media e promozioni in negozio.

Vuoi offrire ai tuoi clienti un motivo in più per festeggiare? Regala loro gadget promozionali a tema, personalizzati con il tuo logo e i colori del tuo brand.

Se vuoi qualche idea pratica, ecco quali gadget aziendali offrire per ciascuna ricorrenza.

Festa della Mamma

La Festa della Mamma si celebra la seconda domenica di maggio e ha origini antichissime e diverse a cui le varie culture si sono ispirate nei secoli.

Nella sua forma moderna, questa festa risale agli anni ’50. Fiori e regali fai da te realizzati dai più piccoli sono un must in questa occasione.

Per festeggiare questo giorno, offri ai tuoi clienti tazze personalizzate, borracce colorate, borse in tela e t-shirt con frasi a tema, da personalizzare su Maxilia. Puoi anche preparare dei biglietti d’auguri da colorare che i bambini potranno personalizzare per le loro mamme.

Festa del Papà

La Festa del Papà è legata al culto cattolico di San Giuseppe e si celebra giorno 19 marzo.

Anche in questo caso, i regali più gettonati sono i lavoretti che i bambini realizzano a scuola per poi offrirli ai loro papà.

Cosa regalare per la Festa del Papà? Cappellini, occhiali da sole, portachiavi personalizzati, zaini e borsoni sportivi saranno sicuramente molto graditi, insieme a palloncini riempiti di elio con il tuo logo sopra che i più piccoli potranno portare in giro per la massima visibilità.

Pasqua

La Pasqua è una ricorrenza prettamente religiosa, facente parte della tradizione ebraica prima e cristiana poi.

Quest’anno si celebra il 4 aprile e la tradizione vede lo scambio di uova, simbolo della vita, decorate in vario modo. Oggi è consuetudine regalare ai bambini uova di cioccolato, quindi per rimanere in tema potrete offrire al vostro pubblico ovetti di cioccolato personalizzati con il vostro logo e colori aziendali.

Mettete i cioccolatini dentro una tazza o un bicchiere da take-away riutilizzabile per un regalo utile e che i vostri clienti potranno utilizzare ogni giorno.

L’idea in più? Una caccia al tesoro, reale o virtuale, per far divertire grandi e piccini.

Ora Legale

Lo sapevi che l’Italia ha deciso di mantenere l’ora legale?

Ebbene sì, anche quest’anno sposteremo le lancette un’ora avanti per guadagnare un’ora di luce in più il 28 marzo.

L’ora legale è stata introdotta durante le due guerre mondiali al fine di risparmiare energia, e solo di recente l’Unione Europea ha abolito l’obbligo per tutti i paesi europei di passare dall’ora solare a quella legale ogni anno.

Visto che in Italia si è deciso di mantenere l’ora legale per l’estate e quella solare per l’inverno, regala ai tuoi clienti orologi e calendari personalizzati per ricordarsi di spostare le lancette in avanti o indietro al momento giusto!

Matti in calendario queste ricorrenze e sfrutta ogni occasione per offrire ai tuoi clienti i migliori gadget personalizzati con il tuo logo.