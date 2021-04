Lutto nella Confcommercio di Pescara: è morto Marco Di Gregorio

La Confcommercio di Pescara in lutto per l'improvvisa scomparsa del Presidente della Fiva-Confcommercio associazione provinciale ambulanti. Il Presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano:

"Se ne va una colonna della nostra associazione, una persona perbene che ha guidato una categoria importante come quella dei venditori ambulanti con competenza e senza andare mai sopra le righe. Una categoria che ha guidato per tantissimi anni e per la quale ha dato tutto se stesso. Ricordo in particolare l'organizzazione del Mercato di Natale nella zona stadio da lui fortemente voluto e che per anni ha avuto grande risalto attirando tanta gente anche da fuori città.

A nome di tutta la Confcommercio Pescara porgo alla famiglia le più sentite condoglianze "