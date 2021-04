Montesilvano, la giunta approva la delibera per la discussione della tesi di laurea in Comune

La giunta comunale ha approvato questa mattina la delibera per l'utilizzo delle sale comunali per la discussione virtuale, con collegamento telematico all'Ateneo, delle tesi di laurea. L'impiego della Sala Consiliare e della Sala Tricolore è a titolo gratuito, alla discussione telematica potranno assistere un numero contenuto di familiari ed amici, per un massimo di 10 persone e nel rispetto delle regole di sicurezza e del distanziamento sociale. L'uso delle sale è consentito per i laureandi residenti a Montesilvano solo negli orari di ufficio del Palazzo comunale. Si potrà inoltre usufruire della connessione internet, di uno schermo tv e di un eventuale computer. Per l'utilizzo delle sale bisognerà prenotarsi almeno una dieci giorni prima della discussione, inviando una mail a protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it o a segreteriasindaco@comune.montesilvano.pe.it

"Il Comune di Montesilvano in questo momento di Covid ha messo a disposizione l'uso delle sale per i laureandi residenti in città – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . La proposta è arrivata dal coordinatore della Lega Giovani della provincia di Pescara Bryan Perfetto e dal referente di Montesilvano Loris Nardella, che abbiamo accolto con molto entusiasmo. Con questa iniziativa i nostri studenti avranno l'opportunità di essere ospitati nelle sale comunali in questo momento in cui la pandemia preclude purtroppo la discussione delle lauree in presenza. Questo sarà un momento che ricorderanno per tutta la vita e che potranno condividere con i propri cari nel rispetto delle norme di sicurezza."