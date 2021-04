Lotta contro il cancro, la Pescara Calcio sostiene il progetto "Atleti al tuo fianco"

Il Pescara Calcio rinnova il proprio impegno nella lotta contro il cancro. Per il secondo anno consecutivo il club biancazzurro ha voluto sostenere "Atleti al tuo fianco", progetto fondato dal dottor Tagliapietra e patrocinato da Arenbì Onlus, che si pone come obiettivo l'appoggio e la vicinanza malati oncologici. Il volto dei Delfini in questa iniziativa è quello di Mirko Valdifiori, che ha posato per la foto con le mani unite sotto il sorriso, al fine di enfatizzare l'importanza del sostegno emotivo a chi combatte contro un tumore. Un messaggio che "Atleti al tuo fianco" è impegnato a promuovere dal 2016, grazie anche al fondamentale contributo delle immagini e delle testimonianze dei campioni dello sport. Dagli oratori ai campi di Serie A, il progetto accende la luce sull'universo di emozioni di chi affronta una battaglia contro il cancro, ricordando che da soli, nella partita più importante, è tutto più difficile.