Pescara, le condizioni di Grassadonia sono buone. Tampone negativo

Allarme rientrato in casa Pescara. Le condizioni del tecnico Gianluca Grassadonia sono buone, all'indomani del malore che ha accusato durante la partita contro il Brescia. Il tecnico, verso gli ultimi minuti di gara, era svenuto in panchina ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario, presente allo stadio Rigamonti, con l'utilizzo dell'ossigeno. Grassadonia, dopo aver ripreso conoscenza e con l'utilizzo delle sue gambe, ha fatto rientro negli spogliatoi per degli accertamenti medici. La società, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha fatto sapere che il tecnico è risultato negativo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone.

"La Delfino Pescara 1936, a seguito del malore improvviso avvenuto nei minuti finali della partita contro il Brescia, comunica che le condizioni di mister Gianluca Grassadonia sono al momento buone e che il nuovo ciclo di controllo e monitoraggio al Covid19 risulta essere negativo."