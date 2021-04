Il Bus del Primo Maggio fa tappa in Abruzzo

Arriva domani, martedì 13 aprile, in Abruzzo il Bus brandizzato con i colori sociali della UGL partito il 9 aprile da Roma con il Tour nazionale della UGL “Il Lavoro Cambia anche Noi!” verso il Primo Maggio. Trenta tappe lungo le province italiane per raggiungere nei singoli territori propri dirigenti, gli iscritti, i simpatizzanti e i lavoratori.

Il Bus, con l'hashtag #ilsindacatoinmovimento, domani effettuerà varie tappe con un fitto programma: dalle ore 14 alle ore 15 San Salvo, in provincia di Chieti, sosta davanti lo stabilimento della Pilkington; dalle ore 16 alle ore 17 Pescara - Sosta in Piazza Primo Maggio. Tema della sosta sarà ‘Abruzzo porta dell'Europa e dei Balcani. Infrastrutture e ZES’. Saranno presenti i segretari confederali Malcotti e Ulgiati Dopo la sosta di Pescara il Bus proseguirà il viaggio verso L'Aquila.

“Con questo viaggio – ha spiegato Paolo Capone, Segretario Generale della Ugl alla partenza del Tour - stiamo andando fisicamente dai lavoratori nelle province italiane più lontane e nelle diverse realtà produttive del Paese. Sarà un percorso fatto di ascolto, dove al centro dei nostri itinerari ci saranno i lavoratori e le esigenze dei territori che raggiungeremo. Il tour nasce dalla volontà della UGL di celebrare la Festa del Lavoro in modo ‘diverso’: infatti, per tutto il mese di aprile gireremo l'Italia da Nord a Sud. La finalità è quella di rivendicare la centralità del lavoro, andando nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive di tutto il Paese per attivare, con i lavoratori, un confronto proficuo su cui basare le future azioni politiche di rilancio per il Paese”. “Abbiamo scelto San Salvo – ha specificato il segretario regionale Gianna De Amicis – come sosta significativa perché parliamo della zona industrializzata per eccellenza ma che, più di ogni altra, necessita di un balzo in avanti delle infrastrutture e che si possa avvalere dei benefici di una ZES che stenta a partire, di una rete di connessioni che la avvicini all’Europa. E dinanzi alla Pilkington i dirigenti UGL incontreranno il sindaco Tiziana Magnacca. Alle 16 il Bus Ugl sarà a Pescara, in piazza Primo Maggio, dove incontreremo esponenti del mondo del lavoro e della politica. Sarà l’occasione per ribadire a gran forza che accelerare sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione e sull’avvio della ZES sono le uniche strade percorribili per uscire dalla crisi e creare posti di lavoro. Alle 18.30 il bus arriverà a L’Aquila per sostare in piazza d’Armi, la città che ancora dopo 12 anni dal tremendo terremoto ne porta i duri segni. Avvicinare l’Abruzzo all’Europa attraverso l’internodalità consentirebbe anche alle nostre zone interne di rimettere in moto un’economia ormai spenta già dal sisma, ma ancor più oggi dall’emergenza sanitaria. In questo momento – ha aggiunto il Segretario De Amicis – crediamo che i campanilismi siano il male assoluto per i cittadini della nostra regione; c’è assoluta necessità di fare sinergia tra politica, parti sociali e datoriali, sfruttando al massimo il PNRR e il Fondo per la ripresa e soprattutto che al più presto si dia avvio alla Zona Economica Speciale”.