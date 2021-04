Covid, Cepagatti19: da venerdì 16 Aprile 2021, inizio vaccinazioni categorie fragili

Finalmente iniziano anche a Cepagatti, le vaccinazioni per le categorie fragili. Dalla pagina ufficiale del Comune di Cepagatti, leggiamo:

"VACCINAZIONI CEPAGATTI

Proseguono le Vaccinazioni per la categoria "fragili" e con legge 104 che si terranno questo venerdí presso il Palazzetto dello Sport di Cepagatti.

Stiamo contattando telefonicamente PRIORITARIAMENTE i malati gravi con legge 104 e successivamente le persone con patologia iscritte al portale della regione.

I medici di base hanno dato ampia disponibilità a collaborare con il Comune per effettuare le vaccinazioni presso il palazzetto dello Sport di Cepagatti e siamo in attesa di sapere dalla Regione Abruzzo e dalla Asl quando ci assegneranno le dosi di vaccino.

Abbiamo inoltre fatto richiesta affinchè Cepagatti diventi un centro vaccinale offrendo gratuitamente personale volontario e l'idonea struttura del Palazzetto dello Sport, come da lettera in allegato

Vi teniamo aggiornati"