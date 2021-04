Carcere di Pescara, il Ministero della Giustizia risponde a Pettinari

Arriva celermente la risposta dal Ministero della Giustizia alla missiva con cui il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari aveva denunciato la carenza di personale all'interno della Casa Circondariale di Pescara.

"Voglio ringraziare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e il Ministro Cartabia per aver mostrato grande sensibilità sul tema e aver risposto in tempi relativamente brevi alla mia sollecitazione. Quello della carenza di personale nel carcere di Pescara è un tema di cui mi sono occupato in prima persona e che mi sta particolarmente a cuore. È dovere delle istituzioni difendere gli agenti che ogni giorno lavorano senza sosta, tra turni di servizio di 8 ore al posto delle 6 contrattualmente previste, e la rinuncia alle ferie, per garantire la sicurezza nella struttura. A loro va il mio incondizionato supporto, nelle parole e nei fatti".