Gli accessori per il riscaldatore di tabacco utili da regalare

Il riscaldatore di tabacco è ormai sempre più diffuso: sono moltissime le persone che lo utilizzano in alternativa alla sigaretta tradizionale. Proprio perché questo dispositivo è sempre più diffuso, stanno andando a ruba i vari accessori per chi ne fa uso.

Vediamo quali sono più utili da regalare a chi utilizza questo dispositivo, erroneamente noto come sigaretta con tabacco riscaldato.

# Cleaner – scovolino per riscaldatore di tabacco

Lo scovolino per pulire il riscaldatore di tabacco è un vero e proprio must have per tutti coloro che utilizzano questo dispositivo. Bisogna infatti prestare molta attenzione alla sua pulizia perché, se si trascura questo aspetto, si rischia di andare incontro ad un calo delle prestazioni. Inoltre, se il riscaldatore non viene pulito quotidianamente, potrebbe emettere cattivi odori. Parliamo dunque di un accessorio molto utile e semplicissimo da usare, che si può regalare in abbinamento a qualcos’altro considerato il suo prezzo alquanto accessibile.

# Supporto da auto per dispositivo scalda tabacco

Un altro accessorio, che tutti coloro che utilizzano il riscaldatore di tabacco sicuramente sarebbero contenti di ricevere, è il supporto per auto, progettato per appoggiare il dispositivo mentre si è alla guida e riprenderlo velocemente in totale sicurezza.

Coloro che utilizzano il riscaldatore di tabacco infatti fumano spesso in auto, grazie al supporto apposito si può avere il proprio dispositivo sempre a portata di mano.

# Alimentatore per riscaldatore di tabacco

L’alimentatore è essenziale per poter caricare il dispositivo scalda tabacco in qualsiasi momento e in tutta comodità. Certo, non si tratta di un regalo particolarmente originale, ma di certo è utilissimo e non rischia di essere accantonato in un cassetto.

# glo Hyper+– riscaldatore di tabacco di ultima generazione

Se gli accessori vi sembrano troppo poco, potete sempre optare per un riscaldatore di tabacco di ultima generazione come glo Hyper+, che si avvale di un’innovativa tecnologia per scaldare il tabacco in modo rapido ed omogeneo senza bruciarlo.

