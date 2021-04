Blocco studentesco, blitz a Pescara per la socializzazione scolastica

"Santa voglia di vivere. Socializzazione Scolastica ora!" Questo il testo riportato sullo striscione esposto questa mattina durante il blitz in città da parte dei militanti del fulmine cerchiato.

"Siamo come sempre in strada, stavolta con un nuovo progetto scolastico rivoluzionario e creativo per la realtà scolastica tutta – esordisce il responsabile locale del movimento in una nota – perché a Pescare serve qualcuno che ribadisca che gli studenti non subiranno più."