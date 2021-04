Pescara protagonista a Linea Verde Life

Puntata tutta pescarese quella andata in onda quest'oggi, sabato 24 aprile 2021, a Linea Verde Life su Rai1. Il programma condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi, visitando e raccontando i punti cardine della città abruzzese. Non sono mancati i piatti tipici della nostra Pescara, dalla polpette cacio e ovo ai fiadoni, passando per le neole ed il parrozzo, dolce preferito del "Vate" Gabiele D'Annunzio.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA DI PESCARA