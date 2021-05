Manoppello, 200 dosi ai pazienti fragili

Duecento dosi in due giorni per i pazienti più fragili grazie alla disponibilità dei medici di base del territorio, a cui si aggiungono gli oltre 500 cittadini con più di ottant'anni vaccinati negli scorsi mesi. L'avvio del mese di maggio coincide a Manoppello con l'apertura delle attività di somministrazione nella Casa dei Vaccini. La struttura comunale di via Francesco Paolo Tosti, limitrofa al Parco Arabona, messa a disposizione dall'Amministrazione, ha ospitato ieri, sabato primo maggio e oggi, domenica 2, un nuovo step della campagna vaccinale per i residenti di Manoppello , parallelamente alle somministrazioni nelle strutture indicate dalla Asl di Pescara.

Proprio i dottori di medicina generale di Manoppello Moreno D'Emilio, Nicola Mancini e Teseo Giuseppe, che hanno aderito a questa iniziativa promossa da Comune ed Asl, hanno contattato i propri pazienti per dare l'appuntamento per la vaccinazione in base alla gravità delle patologie e hanno somministrato nel solo fine settimana duecento dosi ai pazienti più fragili.

"Al fine di sostenere le strutture già operative sul territorio, velocizzare le somministrazioni vaccinali ed agevolare i pazienti fragili che da troppo tempo aspettano risposte – ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali Giulia De Lellis – in accordo con l'azienda sanitaria e grazie alla disponibilità dei medici di medicina generale che operano sul territorio comunale e al prezioso servizio della Protezione civile locale; siamo partiti, dopo la campagna rivolta agli over 80, con le somministrazioni nel punto vaccinale comunale di via Tosti".