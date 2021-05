Pignoli replica alla ASL: "Qualcuno vuole confondere le idee o fa finta di non capire"

"Dopo l'allarme lanciato da me per primo sul futuro dei quasi 130 Operatori Socio Sanitari che per un anno nel periodo dell'emergenza sanitaria hanno lavorato con abnegazione ed impegno ineguagliabili, come eroi al fianco del personale medico ed infermieristico, per curare i degenti del Santo Spirito e dell'ospedale Covid, e che non si sono visti confermare il contratto dalla Asl tramite la Manpower, in quanto scaduto, qualcuno vuole confondere le idee o fa finta di non capire".