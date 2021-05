Paura per l'ex calciatore del Pescara Righetti, colpito da un infarto

Paura per Ubaldo Righetti, ex calciatore della Roma Campione d'Italia nel 1983 e del Pescara è stato colpito da un infarto mentre stava giocando a Paddle. L'ex calciatore, in biancazzurro dal 1990 al 1995, è stato trasportato in ambulanza dopo la chiamata del 118 all'Ospedale Sant'Andrea di Roma. In questo momento Righetti è in terapia intensiva in prognosi riservata.

Ubaldo Righetti in maglia biancazzurra