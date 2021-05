Il Generale Figliulo a Pescara, ecco quando

Il Generale Francesco Paolo Figliulo, Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale farà tappa nella nostra Regione, venerdì 7 maggio, precisamente a L’Aquila e Pescara per visitare il centro vaccinale di Via Tirino, dove si stanno svolgendo le somministrazioni dei vaccini anti-Covid.

Il Commissario Figliulo svolgerà la sua visita nella città adriatica in mattinata per poi spostarsi verso il Capoluogo della Regione. I dettagli della visita sono stati organizzati ieri, lunedì 3 maggio, con un sopralluogo nel centro vaccinale dell’assessore comunale alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, dal responsabile regionale della Protezione Civile, Mauro Casinghini e da alcuni componenti del gabinetto del sindaco.