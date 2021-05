Montesilvano, il Comune dona i buoni spesa non ritirati dall'Emporio della Solidarietà

"Una parte dei buoni spesa non ritirati dai cittadini di Montesilvano, lo scorso anno, è stata consegnata all'Emporio della Solidarietà gestito dalla Caritas diocesana. La cifra, pari a 14.750,00 euro (11.100,00 euro stanziati dal Comune e 3.650,00 euro dall'Azienda Speciale), servirà per l'acquisto di beni di prima necessità per quelle persone, che vivono in condizioni di reale e grave disagio economico a causa dell'emergenza epidemiologica da virus "Covid-19"".

L'iniziativa è stata annunciata oggi pomeriggio dal sindaco Ottavio De Martinis e dall'assessore alle Politiche sociali Sandra Santavenere, durante una visita alla struttura all'interno della Casa della Solidarietà, che si trova in corso Umberto, in zona Santa Filomena alla presenza del direttore della Caritas Corrado De Dominicis e del responsabile della Casa della Solidarietà Attilio Toriello.