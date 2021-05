Il Sindaco De Martinis ricorda i tre poliziotti precipitati nell'Adriatico

Questa mattina nel parco Adriatico il sindaco Ottavio De Martinis, una delegazione del Coisp e alcuni familiari hanno ricordato Maurizio Formisano, Fabrizio Di Giambattista e Valerio Valentini, i tre poliziotti che l'11 maggio del 2005, persero la vita in un tragico incidente aereo. I tre uomini, precipitarono in mare mentre sorvolavano in servizio le acque dell'Adriatico, nei pressi di Fossacesia. Facevano parte dell'11° Reparto volo della Polizia di Pescara ed erano anche colleghi e amici del sindaco De Martinis. Sulla lapide a loro dedicata, all'interno del giardino pubblico in via D'Andrea, è stato deposto un mazzo di fiori.

"Questa cerimonia rappresenta per me un momento sempre molto toccante – ha detto il primo cittadino – . Anche quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, non possiamo ricordare in maniera più importante Fabrizio, Maurizio e Valerio, con i quali ho condiviso tanti momenti lavorativi importanti. Ringrazio il Coisp, che in questi anni ha sempre ricordato i colleghi. Da parte dell'amministrazione ci sarà sempre massima disponibilità per onorare la memoria di questi tre uomini, che nella loro vita hanno lasciato tanto alle loro famiglie, agli amici, alla polizia e ai tanti colleghi che li rimpiangono."