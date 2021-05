Istituto "De Cecco", l'attrice Vanessa Gravina al progetto PON "Anno Zero"

Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, Alessandra Di Pietro, ufficializzando l’evento previsto per domani, venerdì 14 maggio.

“Lo scorso gennaio – ha ricordato la dirigente Di Pietro – nell’Istituto Alberghiero sono ripartiti i progetti Pon per la promozione delle attività extradidattiche straordinarie, fra cui la riapertura della nostra redazione giornalistica che vede la partecipazione di 24 studenti, con l’obiettivo di dare loro l’occasione per conoscere meglio le mille opportunità offerte dalla nostra scuola sotto il profilo conoscitivo, formativo, didattico e sociale. L’iniziativa è coordinata dalle docenti Cristiana De Martinis e Giuseppina Fusco, e, per il terzo anno, mira al potenziamento delle competenze nella scrittura giornalistica, dimostrando ai nostri studenti che è fondamentale curare non solo la formazione laboratoriale, ma anche quella più nozionistica perché uno dei possibili sbocchi professionali garantiti dal nostro Istituto è anche il giornalismo specializzato in enogastronomia. Nei mesi scorsi i ragazzi hanno avuto l’occasione di incontrare e intervistare lo chef Carlo Cracco, poi giornalisti del calibro di Giulio Borrelli, ancora un bartender di fama internazionale come Matteo ‘Zed’ Zamberlan, fino a vivere un gemellaggio con gli studenti della scuola media ‘Pascoli’ alla presenza della dirigente Daniela Morgione e della docente Franca Berardi. E domani ci sarà l’ultimo incontro-intervista che vedrà protagonista Vanessa Gravina, l’attrice di ‘Il Bello delle donne’ e ‘Il Paradiso delle Signore’ che peraltro ha appena iniziato le riprese per la nuova serie”.