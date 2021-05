Montesilvano, firmata l'ordinanza di sgombero per palazzo in Via Leopardi

Il sindaco Ottavio De Martinis, in via cautelativa, ha firmato l'ordinanza di sgombero per un palazzo in via Leopardi 2 denominato "Riviera 1", dichiarandolo inagibile.

E' stato ordinato all'amministratore del condominio "Riviera" il Sig. Giuseppe Cellini di provvedere immediatamente, sotto la direzione di tecnico abilitato, alla realizzazione di tutte le opere provvisionali di messa in sicurezza provvisoria del fabbricato; di presentare l'apposita certificazione a firma di un Tecnico abilitato, inerente i lavori entro 7 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Infine il sindaco De Martinis ha ordinato l'esecuzione di una approfondita e dettagliata campagna di indagini strumentali finalizzata a verificare la necessità di emanazione di ulteriori provvedimenti per la tutela delle aree di circolazione, degli edifici limitrofi nonché della pubblica e privata incolumità. Le unità immobiliari all'interno del palazzo sono circa 250, dall'anagrafe risultano circa 40 le famiglie residenti, 13 invece sono i locali ad uso commerciale.