Prima Commissione Nuova Pescara: "I lavori non si aprono per mancanza di numeri legali"

La 1° Commissione di Nuova Pescara convocata online sulla piattaforma CiscoWebex per le 17 di ieri pomeriggio, non si è potuta svolgere per la mancanza di numero legale. Nell'arco di un'ora di attesa, trascorsa per attendere tutto il tempo relativo sia alla prima che alla seconda convocazione, non si è raggiunto il numero minimo di 8 consiglieri comunali presenti, sui 24 convocati.

"Quanto accaduto ieri pomeriggio – commenta la presidente della 1° Commissione Erika Alessandrini – è piuttosto deprimente. Dopo il voto dei cittadini ci sono voluti 4 anni per avere una legge regionale che istituisse il percorso di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, dopo i quali ne sono stati impiegati altri 3 per arrivare a definire le 7 commissioni di lavoro, e se si comincia fin da subito a boicottare il lavoro non partecipando alle sedute, chissà quanti altri anni dovremo attendere per vedere compiuto quanto i cittadini dei nostri 3 Comuni ci hanno chiesto di realizzare".

La 1° Commissione di Nuova Pescara è una supercommissione, incentrata su temi fondamentali per il percorso di fusione: il personale e la struttura degli uffici, la centrale unica di committenza degli appalti e la gestione dei contratti, la standardizzazione e l'unificazione delle reti e dei sistemi informatici, l'armonizzazione dei 3 bilanci comunali, la riscossione dei tributi, il patrimonio ed infine le società partecipate.

"All'ordine del giorno della commissione di ieri – prosegue la Presidente Erika Alessandrini – era l'audizione di Stefano Cesa, Sindaco del Comune di Borgo Valbelluna, nato nel 2019 in seguito alla fusione dei precedenti Comuni di Trichiana, Mel e Lentiai per attingere dall'esperienza diretta di un Sindaco che ha guidato tutto il processo di fusione, informazioni pratiche e dirette su aspetti tecnici e politici di una trasformazione istituzionale tanto complessa ed unica per il nostro territorio e per l'Abruzzo. Il Sindaco stesso è rimasto in attesa per un'intera ora, insieme ai pochi presenti, per non poter poi intervenire, data l'assenza di massa dei consiglieri".

Sono stati presenti alla convocazione di ieri pomeriggio i consiglieri:

Massimo Pastore, Manuela Peschi, Marco Presutti ed Erika Alessandrini per il Comune di Pescara;

Cinzia Berardinelli, Stefano Burrani e Filomena Passarelli per il Comune di Spoltore.

Nessun consigliere presente, invece, per il Comune di Montesilvano.