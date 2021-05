Trasporto Scolastico: Farindola nessuna gara e rinnovo automatico

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tempo di rinnovi per gli appalti pubblici, molto spesso senza gara!

Adirate le ditte trasporto che nonostante abbiano presentato manifestazioni d'interesse a destra e a manca, si vedono escludere a causa di rinnovi automatici, fatti alle ditte già affidatarie dei vari servizi, senza applicare la legge sulla rotazione che in merito degli appalti pubblici invece dev'essere applicata. Questa volta tocca al Comune di Farindola, dove sul sito ufficiale, nel documento del REGISTRO GENERALE N. 173 del 18/05/2021 Determina N. 100 del 17/05/2021 del Responsabile di Settore, OGGETTO: Affidamento Servizio di Assistenza e Trasporto Scolastico Comune di Farindola. Periodo Aprile - Giugno 2021, notiamo che è stato fatto l'ennesimo rinnovo, alla medesima ditta, senza comparazione di altri preventivi, nonostante varie manifestazioni d'interesse siano state fatte recapitare tramite PEC da varie ditte trasporto, disponibili immediatamente a prendersi carico del servizio, con la seguente motivazione: "Riconosciuto che la suddetta Ditta ANTARES srl ha eseguito l’incarico con dignità e diligenza senza creare nessun problema sia al Comune che disservizi scolastici, DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; di confermare l’affidamento di cui alla determina n. 191/2020, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, alla ditta ANTARES srl con sede in Collecorvino Via ###, P.I. ###, per lo svolgimento del servizio di assistenza e trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e le scuole primaria e secondaria di primo grado di Farindola, durante l’anno scolastico 2020/2021, accollarsi tutte le spese inerente detto servizio secondo il Capitolato d’oneri allegato provvedendo il Comune alla sola Concessione del Comodato d’Uso degli Scuolabus di proprietà"

Il testo integrale della determina, lo troverete al seguente link: http://www.albo.tinnservice.com:8080/allegati/2021_344_3_PDFPU?ente=00231350687

Poca chiarezza in questi affidamenti, soprattutto alla luce del fatto che il Comune di Farindola NON HA MAI FATTO UNA GARA D'APPALTO VERA E PROPRIA PER QUESTO SERVIZIO.

Con la speranza che questa nuova segnalazione spinga i Comuni a comportarsi secondo le regole e le normative vigenti in materia, poiché il principio di rotazione è riscontrabile nell’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, nella quale si afferma che per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie vige l’obbligo di rispettare, oltre ai principi generali, il principio di rotazione volto a garantire “l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Ci aspettiamo, magari per Settembre, una regolare gara d'appalto e facciamo quindi un "nodo al fazzoletto" con il Comune di Farindola per riaggiornarci a Settembre.